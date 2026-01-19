Il servizio Inps per i pensionati per la dichiarazione dei redditi | ecco in cosa consiste

Il servizio INPS dedicato ai pensionati permette di inviare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023. Entro il 28 febbraio 2026, i pensionati con prestazioni collegate al reddito devono comunicare i propri dati all’INPS. Questa procedura è importante per aggiornare le informazioni fiscali e garantire la corretta gestione delle prestazioni. Di seguito, si approfondiscono le modalità e le scadenze per l’invio della dichiarazione.

L'istituto ha avviato la campagna per offrire un sostegno oltre che un promemoria per il servizio personalizzato. La data ultima per l'invio è il 28 febbraio 2026 Il 28 febbraio 2026 è la data entro cui i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale relativa all’anno 2023. L’istituto ha avviato la campagna di sollecito inviando a circa 680mila pensionati un vademecum sul come fare per evitare sospensioni con indebiti sulla propria pensione. Il soggetto nell’area personale MyINPS (accedendo tramite sito, APP Io, App INPS Mobile o ancora inquadrando il QR Code nella lettera di sollecito ricevuta) troverà un video nel quale si spiega perché necessario dichiarare i debiti, come usare il servizio RED precompilato per confermare o correggere i dati già noti all’INPS e come ricevere assistenza da un assistente virtuale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Dichiarazione dei redditi, disponibili le bozze del 730 e degli altri modelli: ecco cosa cambia nel 2026L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per il 2026, tra cui il 730, il Modello Redditi, la Certificazione Unica, il 770, l’Iva e l’Irap.

