Il Seravezza frena la corsa Partita in salita dall’inizio

Il Seravezza subisce una sconfitta in trasferta contro lo Sporting Trestina, che si impone con un gol nel corso della partita. La squadra ospite ha cercato di reagire, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La gara si è svolta con equilibrio, tuttavia il risultato finale premia gli avversari, interrompendo la serie positiva del Seravezza.

sporting trestina 1 seravezza 0 SPORTING TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 6; Sensi 7, De Meio 7, Bussotti 6; Giuliani 6, Tolomello 6,5, Ferrarese 6,5, Nouri 6 (41’ st Lucchese s.v.); Granturchelli 7 (8’ st Principe 6,5), Mercuri 7 (33’ st Scartoni 6,5); Confessore 6,5 (16’ st Priore 6). (A disposizione: T. Migliorati, Cecchetti, Russo, A. Migliorati, Gilardi). All. Simone Calori 7. SERAVEZZA (3-4-2-1): Lagomarsini 6; Mosti 6 (30’ st Pani 6), Mannucci 6,5, Bajic 6; L. Pucci 6, Muhic 6,5 (42’ st Vanzulli s.v.), Fabri 7, Mannelli 7; Bedini 6 (36’ st M. Tognoni 6), Camarlinghi 5,5 (15’ st Lepri 5,5); Fontanarosa 5,5 (11’ st Sava 5,5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Seravezza frena la corsa. Partita in salita dall’inizio Leggi anche: Valmontone (calcio, serie D), Gallo: “Con l’Albalonga la miglior partita dall’inizio della stagione” Leggi anche: Il Seravezza va di corsa. E il “Buon Riposo“ è bunker

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.