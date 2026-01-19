Il Seravezza frena la corsa Partita in salita dall’inizio

Da sport.quotidiano.net 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Seravezza subisce una sconfitta in trasferta contro lo Sporting Trestina, che si impone con un gol nel corso della partita. La squadra ospite ha cercato di reagire, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La gara si è svolta con equilibrio, tuttavia il risultato finale premia gli avversari, interrompendo la serie positiva del Seravezza.

sporting trestina 1 seravezza 0 SPORTING TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 6; Sensi 7, De Meio 7, Bussotti 6; Giuliani 6, Tolomello 6,5, Ferrarese 6,5, Nouri 6 (41’ st Lucchese s.v.); Granturchelli 7 (8’ st Principe 6,5), Mercuri 7 (33’ st Scartoni 6,5); Confessore 6,5 (16’ st Priore 6). (A disposizione: T. Migliorati, Cecchetti, Russo, A. Migliorati, Gilardi). All. Simone Calori 7. SERAVEZZA (3-4-2-1): Lagomarsini 6; Mosti 6 (30’ st Pani 6), Mannucci 6,5, Bajic 6; L. Pucci 6, Muhic 6,5 (42’ st Vanzulli s.v.), Fabri 7, Mannelli 7; Bedini 6 (36’ st M. Tognoni 6), Camarlinghi 5,5 (15’ st Lepri 5,5); Fontanarosa 5,5 (11’ st Sava 5,5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il seravezza frena la corsa partita in salita dall8217inizio

© Sport.quotidiano.net - Il Seravezza frena la corsa. Partita in salita dall’inizio

Leggi anche: Valmontone (calcio, serie D), Gallo: “Con l’Albalonga la miglior partita dall’inizio della stagione”

Leggi anche: Il Seravezza va di corsa. E il “Buon Riposo“ è bunker

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.