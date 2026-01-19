Il Senegal vince la Coppa d' Africa festeggiamenti anche a Milano

Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2025, battendo il Marocco nella finale disputata a Rabat. La vittoria ha portato a festeggiamenti anche nelle strade di Milano, dove molti tifosi si sono riuniti per celebrare il successo della nazionale senegalese. Un momento di gioia condivisa che ha coinvolto la comunità e gli appassionati di calcio in Italia.

Festa anche nelle strade di Milano per la vittoria del Senegal alla Coppa d'Africa 2025, la cui finale si è disputata a Rabat (Marocco) domenica 18 gennaio 2026 contro i padroni di casa. Il Senegal ha vinto 1-0 in una partita decisamente rocambolesca. .🔗 Leggi su Milanotoday.it Senegal o Marocco, chi vince la Coppa d'Africa? Il pronostico

La finale della Coppa d'Africa si presenta equilibrata tra Senegal e Marocco, con quest'ultimo favorito grazie al vantaggio del fattore campo. La partita, in programma domenica alle 20, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il titolo. In questo pronostico analizzeremo le caratteristiche delle due nazionali e le possibili strategie per prevedere l'esito dell'incontro. Il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa a Genova, strade chiuse

A Genova, si sono svolti celebrazioni per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. Dopo la partita, terminata 1-0 ai supplementari contro il Marocco, numerosi supporter dei Leoni della Teranga sono usciti in strada, causando la chiusura temporanea di alcune vie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra la comunità senegalese e gli appassionati di calcio presenti in città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Senegal vince la Coppa d’Africa 2025 dopo aver quasi abbandonato il campo/ Notte folle a Rabat - Senegal vince la Coppa d'Africa dopo aver quasi abbandonato il campo a causa di un doppio episodio controverso in pieno recupero (18 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net

Il Senegal ha vinto …viva il Senegal…chi perde “discore” e basta….vale nello sport, nella politica e nella vita. C’è chi vince e comanda e c’è chi perde e subisce. - facebook.com facebook

Il #Senegal abbandona il campo, poi vince la #CoppadAfrica: #ElAynaoui sconfitto x.com

