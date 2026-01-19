Il Senegal vince la Coppa d' Africa dopo aver minacciato di abbandonare il campo per un rigore al 98' !

Il Senegal si è aggiudicato la Coppa d'Africa 2023 con una vittoria per 1-0 contro il Marocco nella finale di Rabat. La partita è stata decisa da un rigore al 98', che ha suscitato tensioni e discussioni tra le squadre. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo continentale per il Senegal, consolidando la sua presenza nel calcio africano.

Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa grazie al successo per 1-0 nella finale giocata contro il Marocco, a Rabat. Autore della rete decisiva Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo supplementare. Per il Senegal é il secondo successo, dopo quello del 2021. Ma l'epilogo è clamoroso per quanto accaduto alla fine dei tempi supplementari. Sullo 0-0, al 98' l’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l’allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L’unico a rimanere in campo è stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

