Il Senegal e l' asciugamano voodoo che il Marocco ha provato rubare durante la finale

Durante la finale, il Marocco avrebbe tentato di sottrarre un oggetto particolare: l’asciugamano voodoo di Nwabali, simbolo di potere e protezione secondo i senegalesi. Realizzato in stoffa, si crede che questo asciugamano assorba la magia nera e trasmetta la forza a chi lo detiene. Un elemento che, oltre il suo valore simbolico, racchiude credenze profonde legate alle tradizioni spirituali del Senegal.

Questa Coppa d’Africa ha consacrato l’asciugamano come feticcio potentissimo. Un’arma di stoffa per la magia più nera, il mezzo che assorbe il voodoo e trasmette la sua forza a chi lo possiede. Sciocchezze, direte voi. Già. Però non ditelo ai marocchini, che hanno passato la semifinale e la finale a cercare di strappare a Nwabali e Mendy, portiere avversari, quello che i tifosi di Rabat considerano un pericoloso e potentissimo amuleto. I video sono diventati virali. Quelli della finale, ovviamente, ma bisogna fare un passo indietro. Mercoledì in Marocco-Nigeria un raccattapalle ha rubato l’asciugamano nero di Nwabali, il portiere delle Super Aquile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segna

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco a Rabat è stata caratterizzata da episodi sorprendenti, culminati con un rigore al 98° minuto. L’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha assegnato un penalty molto contestato, portando a un finale ricco di tensione e colpi di scena. Un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, diventando una delle partite più discusse e memorabili del torneo.

Coppa d’Africa, stasera a Rabat la finale Marocco-Senegal: Nigeria batte Egitto nella finale per il 3° posto

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale.

La vittoria in Coppa d’Africa diventa festa nazionale in Senegal: “Festeggiate fino a tarda notte” - La notizia è stata ufficializzata dal Presidente Bassirou Diomaye Faye, sceso subito in piazza a festeggiare il successo contro il Marocco: "Lunedì ... fanpage.it