Il Senegal batte il Marocco e vince la Coppa d' Africa | scoppia la gioia in piazzale Roma

Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale della Coppa d’Africa, imponendosi sul Marocco con il punteggio di 1 a 0. L’evento ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, che si sono riuniti in piazzale Roma per celebrare la vittoria. La festa ha coinvolto numerosi sostenitori, che hanno festeggiato con canti e balli fino a tarda notte, dimostrando l’importanza di questo risultato per il paese.

La finale della Coppa d'Africa si presenta equilibrata tra Senegal e Marocco, con quest'ultimo favorito grazie al vantaggio del fattore campo. La partita, in programma domenica alle 20, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il titolo. In questo pronostico analizzeremo le caratteristiche delle due nazionali e le possibili strategie per prevedere l'esito dell'incontro. Coppa d’Africa, stasera a Rabat la finale Marocco-Senegal: Nigeria batte Egitto nella finale per il 3° posto

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Senegal batte l’Egitto 1-0 nella semifinale dell’AFCON grazie a Sadio Mané che segna nel finale - Pubblicato il 14 gennaio 202614 gennaio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Sadio Mané ha portato il Senegal alla finale della Coppa d’Africa vincendo 1- oltrelalinea.news

Il Senegal batte il Marocco e conquista la Coppa d’Africa. Da Rabat, città della finale, fino a Milano: la gioia dei tifosi senegalesi ha attraversato continenti e città. Ed è arrivata fino a Corso Buenos Aires, una delle vie principali del capoluogo lombardo che - facebook.com facebook

Opera di convincimento riuscita: il Senegal rientra. Si batte il rigore #AFCON x.com

