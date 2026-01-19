Il senatore Liris Fdl sull' anniversario di Rigopiano | Dal dal Governo massimo impegno per la sicurezza in montagna

Il senatore Liris di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in montagna, in occasione dell’anniversario della tragedia di Rigopiano. Ricordando l’evento, evidenzia come il Governo debba continuare a impegnarsi per prevenire incidenti e garantire la sicurezza delle persone nelle aree montane, rafforzando le misure di tutela e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla responsabilità condivisa.

«Il ricordo della tragedia di Rigopiano è ancora profondamente inciso nella coscienza della nostra comunità e continua a richiamarci, con forza, al senso di responsabilità che deve guidare ogni scelta pubblica. Oggi l’Abruzzo vive un momento di raccoglimento e di sincera vicinanza alle famiglie.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il sindaco di Penne Petrucci sull'anniversario di Rigopiano: "Ferita indelebile per la nostra comunità"

Il sindaco di Penne, Petrucci, ricorda l'anniversario della tragedia di Rigopiano sottolineando come quell'evento abbia lasciato una ferita profonda nella comunità. In un suo intervento, ha espresso il dolore e la partecipazione della cittadinanza, riconoscendo l'importanza di ricordare e onorare le vittime di quella tragedia che ha segnato profondamente Penne.

Dal Bangladesh inseguendo un sogno. Il Levanto punta sui gol di Hossain: "Sento fiducia, massimo impegno»

Dal Bangladesh al campionato italiano, Hossain Soyad Sakhawat, noto come ’Ishan’, si prepara a dimostrare il suo valore con il Levanto Calcio. Con fiducia e determinazione, il giovane attaccante punta a contribuire al successo della squadra, mettendo in campo impegno e dedizione. Un percorso di crescita che unisce passione e ambizione, con l’obiettivo di farsi spazio nel calcio italiano.

