Il segreto dei giocatori di football per correre al gelo con -15º | il trucco del peperoncino
Durante le partite in condizioni estreme, i giocatori di football cercano soluzioni pratiche per affrontare il freddo. Poona Ford dei Rams ha condiviso un metodo semplice e efficace: inserire pepe di Cayenna nei calzini. Questa strategia aiuta a mantenere il calore e migliorare la resistenza durante le partite a temperature molto rigide, come quelle di Chicago a -15°C.
I Rams hanno vinto nonostante il gelo di Chicago e Poona Ford ha rivelato il suo piccolo segreto, rubato a un altro giocatore: mette del pepe di Cayenna nei calzini per proteggersi dal freddo.🔗 Leggi su Fanpage.it
