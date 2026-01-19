Il Sarcofago di Crispina manufatto romano d’epoca imperiale a Capri trova casa alla Certosa di S Giacomo

Il Sarcofago di Crispina, importante reperto dell’epoca imperiale romana, è stato trasferito alla Certosa di S. Giacomo a Capri. Questo manufatto rappresenta un elemento significativo della storia dell’isola e ora è conservato in un luogo di grande valore storico e culturale. La collocazione presso la Certosa permette di valorizzare ulteriormente il patrimonio archeologico di Capri, offrendo ai visitatori un’opportunità di approfondimento e conservazione.

Il Sarcofago di Crispina, uno dei reperti più preziosi e identitari dell’isola di Capri, ha finalmente trovato una nuova casa. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, il manufatto in marmo romano, databile al II secolo d.C., è stato trasferito dalla sua sede storica in via Provinciale Marina Grande al Museo Archeologico della Certosa di San Giacomo, dove sarà esposto al pubblico. Il trasporto, affidato a una ditta specializzata e avvenuto tramite autogru, si è svolto sotto la supervisione dei funzionari dei Musei e Parchi Archeologici di Capri del Ministero della Cultura. Fondamentale il supporto del comando dei vigili urbani di Capri, della città e della famiglia Ruocco, che da generazioni custodiva il reperto: Costanzo e Francesco Ruocco, Alberto Esposito e Adriano Castaldo hanno seguito le delicate operazioni passo dopo passo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il mito di Brigitte Bardot rivive sugli schermi di Capri Hollywood: ““Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963, evento speciale alla Certosa

A Capri Hollywood, il mito di Brigitte Bardot rivive attraverso la proiezione de “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963. L’evento si svolge alla Certosa, che ospita anche la mostra “La diaspora della donna” del Centro Sperimentale di Cinematografia, curata da Antonella Felicioni. Un’occasione unica per riscoprire un capolavoro del cinema e la figura iconica di Bardot, in un contesto culturale di grande

Vomero, il Comune vuole comprare il ponte incompiuto di San Giacomo dei Capri e riqualificarlo

Il Comune di Napoli ha avviato un progetto per acquisire e riqualificare il ponte incompiuto di via San Giacomo dei Capri nel quartiere Vomero. Con l'approvazione di un ordine del giorno da parte del consiglio comunale, si punta a valorizzare l'area e a restituire un nuovo volto alla zona attraverso interventi di riqualificazione e recupero.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Capri, il sarcofago di Crispina sarà esposto al pubblico - È stato ufficialmente sottoscritto l'accordo tra i musei e parchi archeologici di Capri e la famiglia Ruocco per il trasferimento e l'esposizione del prestigioso sarcofago romano, un manufatto in ... ansa.it