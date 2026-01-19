Il rosso Valentino il colore più celebre della moda nacque grazie a una donna impossibile da dimenticare

Il rosso Valentino, simbolo distintivo del marchio, nasce dall’interpretazione di una donna straordinaria. Prima di diventare un’icona di moda, questo colore rappresenta un’eleganza senza tempo e una raffinatezza riconoscibile. Valentino ha saputo trasformare una tonalità in un simbolo, lasciando un’impronta indelebile nel panorama stilistico internazionale. Un colore che, più di ogni altro, incarna la semplicità e la classe in modo sobrio e universale.

Valentino. Prima ancora di immaginare linee o tessuti, questo nome evoca un'immagine cromatica precisa: una punta di rosso unica che ha cambiato la storia dello stile. Il Rosso Valentino non è una semplice sfumatura, ma l'anima di una visione estetica, il marchio di fabbrica che ha reso il couturier di Voghera celebre in ogni angolo del pianeta. L'origine di questo mito risale a un momento preciso della giovinezza dello stilista. Durante un viaggio a Barcellona, un giovane Valentino Garavani rimase folgorato da una donna seduta tra la folla dell'Opera. Vestita di velluto rosso, la donna appariva solenne e magnetica, stagliandosi come un'apparizione in un mare di abiti neri e grigi.

È morto Valentino Garavani, maestro dell’eleganza italiana. Fondatore della maison Valentino, ha vestito regine, dive e icone internazionali con uno stile inconfondibile, fatto di linee raffinate e del celebre rosso Valentino. x.com

