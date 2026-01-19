Il ristorante che punta sull’inclusione | Promuoviamo autonomia e dignità

Da ilgiorno.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante che promuove inclusione e rispetto nasce da iniziative locali, realizzate grazie alla collaborazione tra associazioni di autismo e disabilità e La Pieve di Piazza San Matteo. L’obiettivo è offrire un ambiente che favorisca autonomia e dignità, valorizzando le capacità di tutti. Un progetto concreto e sobrio, volto a creare opportunità di integrazione e sensibilizzazione nella comunità, attraverso un’esperienza gastronomica accessibile e rispettosa delle diversità.

In principio erano state delle iniziative singole, rese possibili dalla collaborazione delle associazioni del territorio, che si occupano di autismo e disabilità, e La Pieve di piazza San Matteo. Poi era nato il progetto “Ma’amul“, il laboratorio di pasticceria per ragazzi nello spettro, che si incontrano e preparano biscotti sotto la supervisione della dottoressa Ariela Sheppes, analista del comportamento. Un’iniziativa complessa, nata grazie alle onlus I Sassi di Betania, Mondoabaut e I ragazzi di Robin per sostenere e promuovere le autonomie delle persone con disabilità intellettive, anche quelle più gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il ristorante che punta sull8217inclusione promuoviamo autonomia e dignit224

© Ilgiorno.it - Il ristorante che punta sull’inclusione: "Promuoviamo autonomia e dignità"

Leggi anche: Udine punta sull’inclusione: aperte due aule multisensoriali nelle scuole cittadine

Leggi anche: Arezzo punta sull’inclusione: presentati i risultati del Garante per i diritti delle persone con disabilità

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.