Il Respiro della Terra le opere di Ivana Bianchi al Punto Arte fino alla fine di febbraio

Fino alla fine di febbraio, il Punto Arte di Confartigianato Imprese Parma ospita la mostra personale di Ivana Bianchi, intitolata “Il Respiro della Terra”. L’esposizione propone una selezione di opere che riflettono il rapporto tra ambiente e creatività. L’ingresso è gratuito e l’evento rappresenta un’occasione per conoscere il percorso artistico dell’autrice in un contesto informale e accessibile.

