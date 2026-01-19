Il Respiro della Terra le opere di Ivana Bianchi al Punto Arte fino alla fine di febbraio
Fino alla fine di febbraio, il Punto Arte di Confartigianato Imprese Parma ospita la mostra personale di Ivana Bianchi, intitolata “Il Respiro della Terra”. L’esposizione propone una selezione di opere che riflettono il rapporto tra ambiente e creatività. L’ingresso è gratuito e l’evento rappresenta un’occasione per conoscere il percorso artistico dell’autrice in un contesto informale e accessibile.
Taglio del nastro e apertura ufficiale al pubblico con possibilità di visita gratuita al Punto Arte, presso la sede di Confartigianato Imprese Parma, della mostra personale dell’artista fidentina Ivana Bianchi dal titolo “Il Respiro della Terra”. Bianchi è pittrice fin dall’adolescenza, periodo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
