Un uomo sopravvissuto allo schianto tra due treni in Andalusia ha descritto l’accaduto come una “scossa iniziale” seguita dal crollo di tutto. Il drammatico episodio ha causato la morte di numerose persone, lasciando un segno profondo tra i testimoni e le autorità. Questo racconto offre uno sguardo diretto su un incidente grave, evidenziando la tragica realtà di un evento che ha segnato molte vite.

Drammatico il racconto di un uomo sopravvissuto allo schianto tra i due treni in Andalusia, costato la vita a decine di persone. "Abbiamo sentito una scossa iniziale e, in una frazione di secondo, un'altra fortissima. Il tavolo davanti al nostro posto ci è caduto addosso, le luci si sono spente e il tetto della carrozza è crollato", racconta al quotidiano El Pais Bianca Birleanu, una ventitreenne di Huelva che viaggiava nella carrozza numero 4 del treno Alvia da Madrid a Huelva. "Era buio pesto. Qualcuno ha aperto una porta e sono riusciti a scendere, a scaricare i bagagli, e la Guardia Civil ci ha detto di andare all'edificio Adif. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il racconto di una sopravvissuta: "Una scossa iniziale, poi è crollato tutto"

“Avevo un palazzo quasi intero a Milano, investivo in case ma anche in locali. Poi ho visto amici che passavano da una utilitaria alla Porsche e ho capito, usavano i miei soldi. Tutto è crollato”: parla Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano condivide la sua esperienza di successi e delusioni nel mondo degli investimenti immobiliari e delle auto di lusso. La sua storia, raccontata nel programma

"Terrificante". Il racconto choc della sopravvissuta di Bondi Beach: cosa ha visto

Elizabeth Mealey, ex giornalista di Randwick, racconta la sua esperienza durante il tragico evento a Bondi Beach, avvenuto durante le celebrazioni dell'Hannukah. Testimone chiave di quella terribile giornata, descrive gli attimi di paura e orrore vissuti mentre si svolgeva il massacro, offrendo uno sguardo diretto su quanto accaduto in quel tragico episodio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il racconto di una sopravvissuta: "Una scossa iniziale, poi è crollato tutto" - Drammatico il racconto di un uomo sopravvissuto allo schianto tra i due treni in Andalusia, costato la vita a decine di persone. ilgiornale.it