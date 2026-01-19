Il prossimo sindaco di Milano? Nel centrodestra spunta il nome di Andrea Civita di Panino giusto

Il dibattito sulla scelta del prossimo sindaco di Milano si intensifica con il nome di Andrea Civita, noto per il suo ruolo in “Panino giusto”. Pur non essendo una figura politica, Civita gode di riconoscimenti nel settore. La decisione finale spetta agli elettori e ai partiti, che valuteranno le competenze e il percorso professionale di ciascuno. La campagna elettorale è ormai alle porte, con attenzione rivolta alle proposte e alle strategie in gioco.

Milano, 19 gennaio 2026 – "Non lo conosco ma conosco il lavoro che fa. E lo fa bene. Mi sembra un buon nome”. Lo ha detto Giuseppe Sala a proposito della possibile candidatura di Antonio Civita a sindaco di Milano per il centrodestra. Romano di nascita, Civita vive a Milano da molti anni e in città ha creato il suo business con la catena “Panino giusto” e, di recente, ha fondato anche la società sportiva Milano padel. “È chiaro che per me è importante che vinca il centrosinistra - ha aggiunto Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Statale –, ma è anche importante che ci sia un candidato autorevole a cui lasciare la mia sedia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestra

Antonio Civita, 54 anni, è un imprenditore romano da quasi trent’anni a Milano, noto per aver fondato la catena di locali Panino Giusto e la squadra Milano Padel. Potenzialmente candidato a sindaco di Milano per il centrodestra nel 2027, rappresenta una figura imprenditoriale con un background nel settore della ristorazione e dello sport, con un coinvolgimento attivo nella vita cittadina.

