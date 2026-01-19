Il Principe Harry torna a casa per la causa contro il Daily Mail | Hanno avuto informazioni sulla mia vita privata con metodi illegali Nessun appuntamento con Re Carlo

Il 19 gennaio a Londra prende il via il processo tra il principe Harry e l’editore del Daily Mail, che lo accusa di aver ottenuto informazioni sulla sua vita privata con metodi illegali. Il procedimento si svolge senza incontri con Re Carlo, segnando un passo importante nella vicenda legale che coinvolge la figura del principe e il rispetto della privacy.

Al via oggi 19 gennaio a Londra il processo che vede il principe Harry contro l’editore del Daily Mail. Presso l’aula 76 dell’Alta Corte, il secondogenito di re Carlo, che è tornato a “casa”, affronta la causa da lui stesso intentata assieme a molti altri personaggi noti. In prima fila anche Elton John e suo marito David Furnish, Liz Hurley e Sadie Frost, Doreen Lawrence, la baronessa laburista il cui figlio Stephen è stato assassinato in un attacco razzista e l’ex politico Simon Hughes, un tempo candidato alla guida dei Liberal Democratici. Il loro avversario è l’ Associated Newspapers, l’editore del quotidiano più venduto della Gran Bretagna, il cui ex direttore, Paul Dacre, dovrebbe testimoniare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

