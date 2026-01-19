Il principe Harry è tornato più determinato che mai a Londra per il processo sulle intercettazioni telefoniche | la posta in gioco è altissima

Il principe Harry è tornato a Londra per partecipare al processo contro l’Associated Newspapers, coinvolta in accuse di intercettazioni telefoniche e violazioni della privacy. La sua presenza segna un momento importante in un procedimento che riguarda questioni di tutela della privacy e responsabilità dei media. La vicenda si svolge in un contesto di crescente attenzione pubblica e mediática sulla tutela dei diritti individuali.

Con il principe Harry ci sono altri querelanti di spicco, fra cui Sir Elton John e suo marito David Furnish, Elizabeth Hurley, arrivata in tribunale con il figlio Damian, l’ex moglie di Jude Law, Sadie Frost, la baronessa Lawrence e Sir Simon Hughes, tutti coinvolti in una causa contro pratiche che definiscono “illegali”. L’Associated Newspapers nega con forza ogni addebito, definendolo “assurdo e infondato”. Il processo, presieduto dal giudice Matthew Nicklin, che esaminerà prove e deposizioni prima di emettere la sentenza in una fase successiva, dovrebbe durare nove settimane, con un costo stimato di circa 40 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

