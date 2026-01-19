Il Principe Alberto appare con una cicatrice in Vaticano | il palazzo svela i dettagli dell’operazione

Il principe Alberto di Monaco è stato visto recentemente in Vaticano con una cicatrice visibile sul volto, segno di un intervento chirurgico appena concluso. La presenza di questa evidenza sottolinea il suo impegno nel riprendersi e riprendere le attività ufficiali. Il palazzo reale ha fornito alcuni dettagli sull’operazione, confermando la natura medica dell’intervento e il suo ritorno alla vita pubblica.

Il principe Alberto di Monac o è tornato agli impegni pubblici con una cicatrice visibile, a dimostrazione di un recente intervento chirurgico. Il sovrano monegasco, 67 anni, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano sabato 17 gennaio 2026, mostrando due cicactrici sulla guancia sinistra e sulla sommità del capo. EN PHOTOS. Le Prince Albert II de Monaco en visite au Vatican pour une audience avec le pape Léon XIV? https:t.coe6J2aCmmns pic.twitter.comKpfonehc2w — France 3 Côte d’Azur (@F3cotedazur) January 17, 2026 Il Palazzo dei Principi di Monaco aveva rilasciato un comunicato ufficiale il giorno precedente, spiegando che Alberto si era sottoposto a una procedura dermatologica programmata sul cuoio capelluto e sul viso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Alberto di Monaco, noto per la sua figura pubblica e il suo ruolo di sovrano, ha recentemente subito un intervento chirurgico a causa di alcuni problemi di salute. Dopo l'operazione, il Principe si è recato in Vaticano per un incontro con Papa Leone. La notizia riguarda sia la sua condizione di salute sia gli impegni ufficiali, evidenziando l'importanza della sua presenza in momenti significativi per il Principato.

