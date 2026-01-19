Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 19 gennaio 2026 è di 0,1485 €kWh. In questa pagina, vengono illustrate le variazioni orarie e l’andamento del valore, offrendo un quadro aggiornato e preciso sull’andamento dei costi energetici in Italia.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Gennaio 2026, si attesta a 0,1485 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (18 Gennaio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1123 €kWh (ore 3) mentre il massimo ha raggiunto 0,1919 €kWh (ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne, in particolare tra le 2 e le 5, mentre il picco di costo si è verificato nelle prime ore della sera, tra le 17 e le 19. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 19012026 0,1485 +0,0173 18012026 0,1312 -0,0552 17012026 0,1874 +0,0546 16012026 0,1328 +0,0252 15012026 0,1076 -0,0251 14012026 0,1327 +0,0251 13012026 0,1076 -0,0251 12012026 0,1327 +0,0251 11012026 0,1076 -0,0251 10012026 0,1327 +0,0251 09012026 0,1076 -0,0251 08012026 0,1327 +0,0251 07012026 0,1076 -0,0251 06012026 0,1327 +0,0251 05012026 0,1076 -0,0251 04012026 0,1327 +0,0251 03012026 0,1076 -0,0251 02012026 0,1327 +0,0251 01012026 0,1076 -0,0251 31122025 0,1327 +0,0251 30122025 0,1076 -0,0251 29122025 0,1327 +0,0251 28122025 0,1076 -0,0251 27122025 0,1327 +0,0251 26122025 0,1076 -0,0251 25122025 0,1327 +0,0251 24122025 0,1076 -0,0251 23122025 0,1327 +0,0251 22122025 0,1076 -0,0251 21122025 0,1327 +0,0251 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1242 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1486

