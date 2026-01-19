Dopo la sconfitta a Capo d’Orlando, la T Tecnica Gema Montecatini torna in campo con determinazione. La squadra ha dimostrato solidità in difesa, sfruttando le difficoltà di Treviglio per ottenere una vittoria importante al PalaFacchetti. Questo risultato permette ai toscani di mantenere il secondo posto in classifica, consolidando il buon livello di prestazioni e il percorso di crescita della squadra.

La battuta d’arresto di Capo d’Orlando è già alle spalle. La T Tecnica Gema Montecatini si rimette subito in moto e sfata il tabù Treviglio, approfittando di una Tav più che mai incerottata per espugnare il PalaFacchetti e confermarsi al secondo posto in classifica. "Pur incartandoci da soli con palle perse e brutti attacchi nel momento topico della partita siamo riusciti a fare quello che ci riesce meglio, ovvero stringere le maglie in difesa, chiudere l’area, così siamo riusciti a portarla via – analizza coach Marco Andreazza a fine gara –. Potevamo e dovevamo chiudere i primi due quarti con un vantaggio maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post partita. Andreazza felice per la buona difesa: "Ci siamo stretti nel momento clou»

Leggi anche: Moldova Italia, Mancini nel post partita: «Siamo un gruppo unito, i fischi non ci fanno piacere. Dolore? L’ho portato fino alla fine, per uscire devono tagliarmi la gamba»

Leggi anche: Il post-partita. Della Rosa amaro: "Ci siamo arresi e poi squagliati»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il post partita. Andreazza felice per la buona difesa: "Ci siamo stretti nel momento clou» - La battuta d’arresto di Capo d’Orlando è già alle spalle. sport.quotidiano.net