Il PEI diventerà digitale ecco cosa dovranno fare i docenti e cosa potranno fare i genitori Ce lo spiega il Sottosegretario Frassinetti VIDEO

Il PEI diventerà digitale, semplificando il percorso di inclusione scolastica. In un’intervista a Orizzonte Scuola, il Sottosegretario Frassinetti ha illustrato le nuove modalità operative per docenti e genitori, evidenziando le novità e le opportunità offerte dal passaggio al digitale. Questa evoluzione mira a rendere più efficace e trasparente il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali, favorendo una collaborazione più semplice e diretta tra tutte le parti coinvolte.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti ha fatto il punto su alcuni temi chiave legati all'inclusione scolastica. Tra i temi affrontati: i percorsi di formazione per docenti, il nuovo modello digitale del PEI e le misure per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità.

Leggi anche: Carta del docente in scadenza il 31 agosto, cosa dovranno fare i precari

