Il paradosso del Natale perfetto | la serenità va ritrovata superando il dovere

Il Natale è spesso associato a aspettative di perfezione e serenità. Tuttavia, il vero senso delle festività risiede nel ritrovare equilibrio e tranquillità, superando il peso del dovere e delle pressioni sociali. In questo intervento, Flavia Belladonna dell’ASviS analizza il paradosso del Natale perfetto, invitando a riscoprire la calma e l’autenticità come chiavi di una festa più significativa.

di Flavia Belladonna, della Redazione dell’ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini registrata sul link ASviS dell’11 dicembre 2025. C onsumi, sprechi, aspettative. È il peso nascosto del periodo natalizio, che ogni anno ci travolge, tra corse e obblighi. Per ritrovarne il senso serve alleggerire: meno eccessi, più relazioni autentiche, semplicità e tempo lento. Le persone stanno in fila alla cassa del supermercato con i carrelli pieni di panettoni, pandori, torroni, tranci di salmone. Le strade sono trafficate, c’è la corsa pazza alla ricerca dei regali. Soprattutto all’ultimo. Ci sono le famiglie che litigano per decidere se stare insieme il 24 o il 25.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Inaugurato il presepio in Municipio: "Riscopriamo il Natale, la serenità e il concetto di famiglia" Leggi anche: Il trend perfetto del Natale è il maglione di Ralph Lauren (e nessuno lo può negare) Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Natale tra consumo e sostenibilità: riscoprire il valore delle scelte consapevoli - Il Natale è tradizionalmente associato a convivialità, generosità e condivisione. adiconsum.it

Il paradosso della luce nella tenebra altrui Festeggiare il Natale mentre altrove divampano le guerre è forse l'esercizio più vertiginoso di quella schizofrenia morale che caratterizza la nostra epoca mediatica. Non siamo gli unici nella storia a brindare mentre al - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.