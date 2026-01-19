Il Palasport di Sansepolcro diventerà il PalaZillone

Il Palasport di Sansepolcro cambierà nome in PalaZillone, intitolato a Pietro Besi. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 24 gennaio alle 15. Da quel momento, il palazzetto sarà riconosciuto come il nuovo punto di riferimento sportivo e culturale della città, onorando la memoria di un pugile che ha contribuito a valorizzare Sansepolcro negli anni ’60.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . La cerimonia è in programma alle 15 di sabato prossimo, 24 gennaio: da quel momento, il palazzetto dello sport di Sansepolcro sarà intitolato a Pietro Besi e per i tanti amici diventerà soprattutto il PalaZillone, in omaggio al pugile professionista dei pesi massimi che ha dato lustro alla sua città soprattutto negli anni ‘60. Dopo l’ok unanime in consiglio comunale alla proposta che ha avuto in Michele Del Bolgia, Marcello Meozzi e Lucio Zanelli i suoi principali promotori, si procede con quello che sarà tuttavia il primo atto: come noto, a fine stagione agonistica – quindi in giugno – la struttura verrà sottoposta a una serie di interventi di riqualificazione che non la renderanno funzionale per un lungo periodo, per cui è stato intanto deciso di assegnare la denominazione ufficiale all’impianto, inaugurato proprio 40 anni fa – era il 1986 – con una capienza di oltre 2mila spettatori e che, specie con la pallavolo, ha ospitato eventi di assoluto livello: la final four di Coppa Cev nel 2001, due gare dei quarti di finale della Coppa Italia di A1 maschile nel 2005 e le partite interne nella massima serie dell’Altotevere Città di Castello nella stagione 2014’15, più l’All Star femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

