Il palasport di Sansepolcro diventerà il PalaZillone il 24 gennaio l' intitolazione
Il 24 gennaio alle 15, il palasport di Sansepolcro sarà ufficialmente intitolato a Pietro Besi, noto pugile dei pesi massimi. L’evento segnerà la trasformazione del locale, che d’ora in poi sarà conosciuto come PalaZillone, in omaggio alla figura che ha portato onore alla comunità. La cerimonia rappresenta un riconoscimento ufficiale del valore e dell’eredità di Besi nel panorama sportivo locale.
La cerimonia è in programma alle 15 di sabato prossimo, 24 gennaio: da quel momento, il palazzetto dello sport di Sansepolcro sarà intitolato a Pietro Besi e per i tanti amici diventerà soprattutto il PalaZillone, in omaggio al pugile professionista dei pesi massimi che ha dato lustro alla sua.
Colpaccio Dragons. Vittoria a Sansepolcro - I Dragons chiudono il 2025 nel migliore dei modi, andando ad espugnare il palasport di Sansepolcro finora rimasto imbattuto in questo campionato. lanazione.it
GAMEDAY @dukes_basket 18:30 Palasport Sansepolcro Canale YouTube Dukes Sansepolcro - facebook.com facebook
