Il palasport di Sansepolcro diventerà il PalaZillone il 24 gennaio l' intitolazione

Il 24 gennaio alle 15, il palasport di Sansepolcro sarà ufficialmente intitolato a Pietro Besi, noto pugile dei pesi massimi. L’evento segnerà la trasformazione del locale, che d’ora in poi sarà conosciuto come PalaZillone, in omaggio alla figura che ha portato onore alla comunità. La cerimonia rappresenta un riconoscimento ufficiale del valore e dell’eredità di Besi nel panorama sportivo locale.

