Il Padova a Banzato? Ci ho sempre sperato Oughourlian manager serio va ringraziato e elogiato

Da padovaoggi.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto tra il Padova e Banzato ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Oughourlian, come manager, è stato spesso apprezzato per la sua serietà e professionalità. Recentemente, un episodio ha mostrato un lato più personale, con un contatto telefonico che ha evitato discussioni calcistiche. Questi eventi riflettono le dinamiche di un club che si confronta con passione e rispetto, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

«Io l'ho chiamato per fargli gli auguri a fine, ma mi ha risposto subito che non voleva parlare di pallone - il tutto detto rigorosamente in dialetto - così non gli ho detto nulla. Ma ci sentiremo di certo». E' talmente innocua e ben raccontata dal neo proprietario del club che anche una piccola.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Cambio al vertice: il Padova passa a Banzato, si chiude l’era OghourlianIl Calcio Padova annuncia il cambio di proprietà: Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, è il nuovo socio di maggioranza.

