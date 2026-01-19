Il Padova a Banzato? Ci ho sempre sperato Oughourlian manager serio va ringraziato e elogiato

Il rapporto tra il Padova e Banzato ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Oughourlian, come manager, è stato spesso apprezzato per la sua serietà e professionalità. Recentemente, un episodio ha mostrato un lato più personale, con un contatto telefonico che ha evitato discussioni calcistiche. Questi eventi riflettono le dinamiche di un club che si confronta con passione e rispetto, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

«Io l'ho chiamato per fargli gli auguri a fine, ma mi ha risposto subito che non voleva parlare di pallone - il tutto detto rigorosamente in dialetto - così non gli ho detto nulla. Ma ci sentiremo di certo». E' talmente innocua e ben raccontata dal neo proprietario del club che anche una piccola.

