Il nuovo Zenith Defy mantiene la sua robustezza e punta tutto sul quadrante argentato

Il nuovo Zenith Defy si distingue per la sua solidità e il quadrante argentato, che ne sottolineano l’equilibrio tra design e funzionalità. Nato negli anni Sessanta, un’epoca di sperimentazioni e innovazioni nell’orologeria svizzera, questo modello mantiene intatti i valori di robustezza e precisione, offrendo un orologio affidabile e senza tempo, capace di coniugare tradizione e modernità in un’estetica sobria e raffinata.

Alla fine degli anni Sessanta l' orologeria svizzera vive un momento di tensione creativa. È l'epoca delle forme sperimentali, delle casse geometriche, della ricerca di robustezza come valore progettuale. Nel 1969, lo stesso anno de El Primero, Zenith introduce il primo Defy: un segnatempo concepito come una "cassaforte" da polso, pensato per resistere agli urti e all'uso quotidiano senza rinunciare a un linguaggio formale deciso. Il Defy Revival A3643 nasce esattamente da quel contesto, e ne mantiene intatta la logica. Questa riedizione riprende fedelmente l'omonima referenza del 1969. La cassa ottagonale in acciaio da 37 mm conserva le proporzioni dell'originale ed è incorniciata dalla lunetta a quattordici lati, uno dei tratti più riconoscibili della linea Defy storica.

