Il 22 gennaio 2026 alle ore 17, presso la Fondazione Nicola Del Roscio a Roma, si terrà il finissage della mostra

Cosa: Finissage della mostra Corpi nudi e presentazione del catalogo Elio Luxardo. Nudes. Dove e Quando: Roma, Fondazione Nicola Del Roscio (Via Crispi 18); giovedì 22 gennaio 2026, ore 17.00-20.00. Perché: Per scoprire la produzione più intima e inedita del fotografo che ha ridefinito il canone estetico del nudo nel Novecento italiano. Giunge al termine un percorso espositivo di rara intensità che ha riportato l’attenzione su uno dei maestri indiscussi della fotografia italiana del secolo scorso. La Fondazione Nicola Del Roscio si appresta a celebrare il finissage della mostra Corpi nudi, la più vasta rassegna mai realizzata dalla scomparsa dell’autore dedicata specificamente alla sua ricerca sul nudo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il nudo rivoluzionario di Elio Luxardo alla Fondazione Del Roscio

