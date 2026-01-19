Il nono episodio di Stranger Things esiste davvero ma non è disponibile su Netflix

Il nono episodio di Stranger Things, spesso oggetto di discussioni e teorie, esiste realmente ma non è disponibile sulla piattaforma Netflix. Dopo il finale della serie, sono emerse diverse speculazioni, tra cui l’ipotesi di un “vero finale segreto”. Tuttavia, si tratta di un contenuto che, pur esistendo, non può essere visualizzato dagli spettatori ufficialmente. Questa curiosità ha suscitato interesse tra fan e appassionati, alimentando il mistero intorno alla serie.

Nelle settimane successive al finale di Stranger Things, tra speculazioni e ironie su un presunto “vero finale segreto”, è emerso un curioso contenuto che ha alimentato la discussione: il n ono episodio della serie esiste, ma non si trova su Netflix. A realizzarlo è stato il Saturday Night Live, che ha dedicato uno sketch speciale allo show dei Duffer Brothers. Il risultato è una parodia costruita come se fosse un vero episodio conclusivo, un’operazione comica che gioca con le aspettative del pubblico. Gizmodo segnala che lo sketch è andato in onda in occasione del ritorno post-festivo del Saturday Night Live, con Finn Wolfhard come conduttore della puntata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Stranger Things 5, esiste davvero un nono episodio? Arriva la risposta secca di Netflix

Netflix ha confermato che la quinta stagione di Stranger Things è tutta disponibile in streaming, compreso l'ultimo episodio rilasciato a Capodanno. Non esiste un nono episodio segreto o finale nascosto; l'intera serie si può guardare integralmente. Le voci di un finale segreto sono state smentite dagli account ufficiali, garantendo ai fan una visione completa e senza sorprese inattese.

Stranger Things 5: a che ora arriverà l'episodio finale su Netflix?

Il quinto e ultimo episodio di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a Capodanno, offrendo ai fan la conclusione della serie. La data precisa del rilascio è attesa per le ore serali, consentendo agli spettatori di scoprire il destino dei personaggi di Hawkins in un momento di festa. Restate aggiornati per conoscere l’orario esatto di pubblicazione dell’episodio finale.

