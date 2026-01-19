Il No alla riforma è solo ideologico e politico

Il rifiuto della riforma si basa principalmente su motivazioni ideologiche e politiche, piuttosto che su questioni tecniche o di merito. Spesso si assiste a un’ostilità che, invece di essere motivata da analisi approfondite, si maschera dietro dichiarazioni di merito che celano interessi più ampi. Goffredo Bettini, figura politica di rilievo tra il Pd e il M5s, evidenzia come questa incoerenza possa compromettere il confronto costruttivo e il dib

Sulla riforma Nordio ecco un atto di onestà da sinistra: per votare no, bisogna prescindere dal merito. Onore a Goffredo Bettini che almeno lo dice C’è un modo onesto di essere incoerenti, e poi c’è l’incoerenza che si traveste da merito. Goffredo Bettini, dirigente politico a metà strada tra il Pd di Schlein e il M5s di Conte, con la sua presa di posizione sul referendum, appartiene alla prima categoria. Dice una cosa semplice, persino brutale: non voterà contro la riforma sul merito, ma contro Giorgia Meloni. E lo dice senza fingere che il problema sia tecnico, giuridico, costituzionale. Lo dice assumendosi il peso politico della scelta, non nascondendolo dietro un paravento ideologico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

