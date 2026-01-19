Il No al referendum sulla giustizia è solo ideologico e politico

Il rifiuto al referendum sulla giustizia spesso appare più come una scelta ideologica e politica che come una valutazione obiettiva dei contenuti. Spesso, l’opposizione si basa su posizioni pregiudiziali piuttosto che su analisi approfondite, dando origine a una discussioniesterna e poco costruttiva. È importante distinguere tra genuine differenze di opinione e atteggiamenti che mascherano meri interessi politici, per favorire un dibattito più equilibrato e informato.

Sulla riforma Nordio ecco un atto di onestà da sinistra: per votare no, bisogna prescindere dal merito. Onore a Goffredo Bettini che almeno lo dice C'è un modo onesto di essere incoerenti, e poi c'è l'incoerenza che si traveste da merito. Goffredo Bettini, dirigente politico a metà strada tra il Pd di Schlein e il M5s di Conte, con la sua presa di posizione sul referendum, appartiene alla prima categoria. Dice una cosa semplice, persino brutale: non voterà contro la riforma sul merito, ma contro Giorgia Meloni. E lo dice senza fingere che il problema sia tecnico, giuridico, costituzionale. Lo dice assumendosi il peso politico della scelta, non nascondendolo dietro un paravento ideologico.

