Il negoziato ucraino riparte dalla Svizzera L’annuncio di Umerov

Il negoziato tra Ucraina e altre parti riprende in Svizzera, con l’annuncio di Umerov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino. I colloqui si svolgeranno durante il World Economic Forum di Davos, evento di rilievo internazionale che riunisce leader economici e politici. La ripresa dei negoziati rappresenta un passo importante nel percorso di dialogo e risoluzione del conflitto.

Il negoziato in Ucraina riparte dalla Svizzera. Il segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino Rustem Umerov ha infatti confermato che i colloqui saranno ripresi nell’ambito del World Economic Forum, uno dei principali (se non il principale) appuntamento economico globale, apertosi oggi nella località di Davos. Non che fino ad ora fossero bloccate. Umerov ha riferito che lui e altri alti rappresentanti di Kyiv hanno trascorso due giorni (17 e 18 gennaio) negli Stati Uniti per consultazioni con le controparti americane. Gli incontri hanno coinvolto, tra gli altri, l’inviato speciale Steve Witkoff, il genero del presidente statunitense Jared Kushner, il segretario dell’Esercito Dan Driscoll e il funzionario della Casa Bianca Josh Gruenbaum; dall’altra parte, la delegazione ucraina era composta (oltre che da Umerov) dal capo dell’Ufficio del Presidente Kyrylo Budanov e da David Arakhamia, leader parlamentare del partito Servitore del Popolo (lo stesso del presidente Volodymyr Zelensky ). 🔗 Leggi su Formiche.net

Mosca: cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass | Zelensky: «Trump mi chiede di cedere». Dove va il negoziato

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con Mosca che richiede il ritiro ucraino dal Donbass prima di considerare un cessate il fuoco. Nel frattempo, Zelensky riferisce di un colloquio con Trump. Le ultime notizie di venerdì 12 dicembre offrono un aggiornamento in tempo reale sul conflitto e sulle dichiarazioni di Putin sull’ONU.

