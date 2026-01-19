Il calciomercato del Napoli si avvicina a una fase importante, con l’eventuale cessione di Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray. Queste operazioni potrebbero rafforzare la strategia di mercato della società, mentre Giovanni Manna continua a lavorare per individuare i migliori sostituti. La situazione resta in evoluzione, con le trattative che potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore, determinando così gli sviluppi della rosa partenopea.

A ore dovrebbe sbloccarsi il calciomercato del Napoli. Le possibili cessioni di Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray potrebbe accelerare notevolmente le manovre di mercato di Giovanni Manna, che ha già cominciato a intavolare alcune trattative. Tra queste c’è quella per Youssef En-Nesyri, su cui c’è però anche la Juventus. Il Napoli punta En-Nesyri come sostituto di Lucca. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli avrebbe messo nel mirino En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 in forze al Fenerbahce. Il club turco è disposto ad ascoltare offerte per il calciatore, che rientrerà dopo aver disputato una buona Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli forte sul sostituto di Lucca: scontro con una big di Serie A

Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca è una vecchia conoscenza della Serie A: valutazione da 25 milioni di euro

Il Napoli si prepara a sostituire Lorenzo Lucca, una figura nota nel calcio italiano, con una valutazione di circa 25 milioni di euro. La rosa partenopea affronta una fase cruciale di mercato, con attenzione particolare al reparto offensivo. La scelta del nuovo attaccante sarà determinante per le strategie future della squadra, in un contesto di rinnovamento e rafforzamento.

Napoli, il possibile sostituto di Lorenzo Lucca: occasione dalla Serie A?

Il Napoli sta esplorando diverse opzioni per trovare un eventuale sostituto di Lorenzo Lucca, considerando profili dalla Serie A. La società monitora attentamente il mercato di gennaio, pur operando in un contesto di restrizioni economiche. La ricerca mira a rafforzare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria, valutando con attenzione le opportunità che possano rispondere alle esigenze della squadra.

