Il Napoli comunica il bollettino medico | Politano lesione distrattiva al semimbranoso Rrahmani al gluteo
Il Napoli ha reso noto il proprio bollettino medico riguardante gli infortuni occorsi durante la partita contro il Sassuolo. Matteo Politano è stato diagnosticato con una lesione distrattiva al muscolo semimembranoso, mentre Amir Rrahmani ha riportato un problema al gluteo. Entrambi i giocatori seguiranno le indicazioni mediche per il recupero. Di seguito, i dettagli sulle condizioni di ciascun atleta.
Matteo Politano e Amir Rrahmani hanno subito due infortuni nel match tra Napoli e Sassuolo. Di seguito, il bollettino medico. Gli infortuni in casa Napoli. Secondo quanto riportato dalla società: In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo. Aumentano dunque gli infortuni in casa Napoli, che già deve fare a meno di De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret e Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, bollettino di guerra: oltre 100 gare perse per infortunio! Da Neres a Politano e Rrahmani, ma c’è un rientro
Il Napoli affronta una difficile stagione segnate da numerosi infortuni, con oltre 100 partite perse tra Neres, Politano e Rrahmani. Tuttavia, si registra anche un raggio di speranza con il rientro di alcuni giocatori. Questa situazione sta influenzando notevolmente le prestazioni della squadra, rendendo fondamentale il monitoraggio degli sviluppi e degli eventuali recuperi.
