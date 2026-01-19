Nel match all’Anoeta, il Barcellona domina sul piano offensivo ma si ferma contro la solidità della Real Sociedad, colpendo tre legni e vedendo annullati due gol. La squadra di Guedes sfrutta un’occasione e conquista i tre punti, mentre il Real Madrid osserva con favore. Un risultato che evidenzia le difficoltà dei blaugrana e l’equilibrio del campionato.

Guai a farsi ingannare da un risultato "normale", perché il 2-1 tra Real Sociedad e Barcellona si candida fortemente come una delle partite più emozionanti della stagione. Un continuo botta e risposta, con i blaugrana inchiodati da pali, traverse e una clamorosa serata di Remiro, che neutralizza tutto ciò che non viene ribattuto dai legni. Oyarzabal sblocca il punteggio nel primo tempo, il pari di Rashford dura a stento un minuto e Guedes fa impazzire l’Anoeta. Il forcing dei catalani è da cinema, la porta della Real Sociedad sembra stregata. E dopo undici vittorie di fila, si ferma il Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il muro della Real Sociedad e legni fermano il Barça. E il Madrid ringrazia

Leggi anche: Il Cesena cade a Catanzaro: i legni e il Var fermano i bianconeri

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: per Simeone è sempre festa

La partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid, valida per la diciottesima giornata della Liga, si disputa domenica. L'incontro rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l'Atletico Madrid che, da undici incontri consecutivi, non ha mai subito sconfitte contro la Real Sociedad. Di seguito, le formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire la partita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il muro della Real Sociedad e legni fermano il Barça. E il Madrid ringrazia - All’Anoeta i blaugrana colpiscono tre legni, si vedono annullare due gol e cedono al guizzo di Guedes. msn.com