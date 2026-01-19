Il monologo di Martina Nasoni apre la puntata delle Iene | La donazione non toglie la vita ma la trasforma

Martina Nasoni, nota influencer e vincitrice del Grande Fratello, ha aperto la puntata delle

La giovane ternana - vincitrice del Grande Fratello - ha aperto la trasmissione di Italia Uno con un commovente intervento sul trapianto di cuore che le ha salvato la vita "Il 20 agosto mi è stato trapiantato il cuore perché ero affetta da una grave malattia dalla nascita. Il mio corpo ha deciso che non ce la faceva più e serviva un trapianto per avere una nuova vita.

