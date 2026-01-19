Il mito cinese e la disfatta venezuelana dell’asse delle autocrazie

Il Venezuela ha dedicato notevoli risorse all’acquisto di hardware militare cinese, promuovendolo come il sistema di difesa più avanzato del Sud America. Questo esempio si inserisce nel quadro più ampio delle relazioni tra Cina e autocratie, evidenziando come tali accordi possano influenzare la stabilità e le dinamiche geopolitiche della regione.

Per anni il Venezuela ha investito massicciamente in hardware militare di fabbricazione cinese, etichettando con orgoglio le proprie difese come le più moderne del Sud America. Il cuore del progetto di difesa aerea costruito in Cina e poi venduto al regime di Nicolás Maduro era imperniato sui cosiddetti radar anti-stealth, progettati per localizzare e contrastare i cacciabombardieri stealth (invisibili) statunitensi. Era stato immaginato fin dall’inizio come un efficace «scudo cinese» in grado di proteggere il regime di Maduro da un attacco aereo statunitense. Quando, però, all’inizio dell’anno, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Absolute Resolve, con la clamorosa cattura del dittatore, la linea difensiva venezuelana è crollata in pochi minuti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

