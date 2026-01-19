Il ministro dei Trasporti Salvini ha inaugurato il nuovo Ponte Manzoni di Lecco

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha inaugurato oggi, 19 gennaio, il nuovo Ponte Manzoni a Lecco. L’evento si è svolto in concomitanza con l’apertura del nuovo svincolo di Piona, segnando un importante intervento infrastrutturale per la città. L’inaugurazione sottolinea l’impegno delle autorità nel migliorare la viabilità e i collegamenti nella zona, contribuendo allo sviluppo locale e alla mobilità sostenibile.

Il presidente dell'Andalusia Juanma Moreno e il ministro dei Trasporti e della mobilità sostenibile Óscar Puente la sera del 18 gennaio 2026 - quando i morti accertati erano ancora 21 - dopo l'incidente gravissimo che ha coinvolto due treni ad alta velocità vicin - facebook.com facebook

Salvini, 'Ciucci commissario per Ponte l'ho nominato io per accelerare'. Ministro Trasporti: "per rispondere alle richieste della Corte dei Conti" #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.