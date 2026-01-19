Il ministro dei Trasporti Salvini ha inaugurato il nuovo Ponte Manzoni di Lecco

Da ilgiorno.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha inaugurato oggi, 19 gennaio, il nuovo Ponte Manzoni a Lecco. L’evento si è svolto in concomitanza con l’apertura del nuovo svincolo di Piona, segnando un importante intervento infrastrutturale per la città. L’inaugurazione sottolinea l’impegno delle autorità nel migliorare la viabilità e i collegamenti nella zona, contribuendo allo sviluppo locale e alla mobilità sostenibile.

Il vicepremier era oggi, 19 gennaio, a Lecco nel giorno in cui si apre anche il nuovo svincolo di Piona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il ministro dei trasporti salvini ha inaugurato il nuovo ponte manzoni di lecco

© Ilgiorno.it - Il ministro dei Trasporti Salvini ha inaugurato il nuovo Ponte Manzoni di Lecco

Leggi anche: Treni e rincari di Natale, il sindaco Mastella scrive al ministro dei Trasporti Salvini?

Leggi anche: "Fare il ministro dei trasporti non è mestiere per Salvini", il duro atto d'accusa di Nino Simeone

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ministro trasportiDisastro in Spagna, il ministro dei trasporti: "Com'è possibile in un rettilineo?". L'ipotesi di un giunto saltato - Il treno che ha causato l'incidente aveva solo 4 anni e su quella tratta erano stati fatti dei lavori di ammodernamento lo scorso maggio ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.