Il ministro | Com' è possibile in un rettilineo? L' ipotesi di un giunto saltato

Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha evidenziato la difficoltà di spiegare il recente incidente ferroviario in Spagna, sottolineando che il treno coinvolto è relativamente nuovo e che l'infrastruttura è stata recentemente ristrutturata. Le autorità stanno considerando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto al giunto, per comprendere le cause di un evento così insolito in un tratto rettilineo.

C'è qualcosa di strano nel terribile incidente che ha sconvolto la Spagna. Lo spiega il ministro dei Trasporti, Oscar Puente: "È strano e difficile da spiegare", aggiungendo che il treno Iryo che ha causato l'incidente è relativamente nuovo (quattro anni) e anche l'infrastruttura è stata ristrutturata di recente, lo scorso maggio, con un investimento di 700 milioni di euro. Si tratta di un tratto di binario "rettilineo" e "tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente". Toccherà alle perizie oggetto di un'indagine accertare le cause del disastro. Il ministro ha spiegato che il deragliamento delle ultime carrozze del treno Iryo, che viaggiava da Malaga a Madrid, è avvenuto perché un treno Alvia, in viaggio tra Madrid e Huelva, viaggiava in direzione opposta su un binario parallelo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. I dubbi del ministro: «È un rettilineo, com'è potuto succedere?»

