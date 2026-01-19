Il ministro | Com' è possibile in un rettilineo? L' ipotesi di un giunto saltato Quei 20 secondi fatali

Il recente incidente ferroviario in Spagna ha sollevato numerosi interrogativi. Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha evidenziato la stranezza della dinamica, sottolineando come un guasto come un giunto saltato possa aver causato l’incidente, nonostante il treno e l’infrastruttura siano relativamente nuovi e recentemente ristrutturati. In particolare, quei 20 secondi fatali hanno segnato la tragedia, lasciando aperti molti dubbi sulla causa precisa dell’accaduto.

C'è qualcosa di strano nel terribile incidente che ha sconvolto la Spagna. Lo spiega il ministro dei Trasporti, Oscar Puente: "È strano e difficile da spiegare", aggiungendo che il treno Iryo che ha causato l'incidente è relativamente nuovo (quattro anni) e anche l'infrastruttura è stata ristrutturata di recente, lo scorso maggio, con un investimento di 700 milioni di euro. Si tratta di un tratto di binario "rettilineo" e "tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente". Toccherà alle perizie oggetto di un'indagine accertare le cause del disastro. Il ministro ha spiegato che il deragliamento delle ultime carrozze del treno Iryo, che viaggiava da Malaga a Madrid, è avvenuto perché un treno Alvia, in viaggio tra Madrid e Huelva, viaggiava in direzione opposta su un binario parallelo.

Il ministro: "Com'è possibile in un rettilineo?". L'ipotesi di un giunto saltato

Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha evidenziato la difficoltà di spiegare il recente incidente ferroviario in Spagna, sottolineando che il treno coinvolto è relativamente nuovo e che l'infrastruttura è stata recentemente ristrutturata. Le autorità stanno considerando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto al giunto, per comprendere le cause di un evento così insolito in un tratto rettilineo.

Incidente treni in Andalusia, cosa è successo? L'ipotesi del giunto saltato tra i binari, il rettilineo e i dubbi del ministro: «?Linea rinnovata di recente»

Un incidente ferroviario si è verificato lungo la linea ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia, con un bilancio crescente di vittime. Secondo le prime ipotesi, il guasto potrebbe essere stato causato da un giunto saltato tra i binari, in una tratta recentemente rinnovata. Il ministro ha espresso dubbi sulla manutenzione, evidenziando le incertezze sulle cause dell’incidente e sulle condizioni della linea.

