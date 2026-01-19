Il Milan sta sperimentando un nuovo assetto tattico con il tridente, coinvolgendo Rafa Leão e Pulisic come centravanti. Questa variazione permette diverse soluzioni offensive, mantenendo le zone di campo occupate dai due giocatori. Allegri sta valutando quando e come impiegare questa formazione, analizzando le dinamiche di gioco e le possibilità di miglioramento in vista delle prossime sfide.

Il tridente è un simbolo del dio del mare, non di Max Allegri. Allegri nella sua vita ha giocato in tutti i modi, ha vinto uno scudetto al Milan con due punte e alla Juve ha alternato: quattro giocatori offensivi, due punte, anche tre attaccanti. In questo Milan no, niente da fare. In estate si è ragionato sul 4-3-3 ma presto si è passati al 3-5-2. Ortodossia pura: mai una variazione, nel bene e nel male. Eppure, a gennaio è successo qualcosa. Allegri tra la partita in casa contro il Genoa e quella di Firenze ha usato il tridente per un'ora: 35 minuti in casa, 24 in trasferta. Contro il Como no ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan con il tridente? Come funziona e quando Allegri ha in mente di usarlo

Leggi anche: Compagnoni: “Allegri ha portato chiarezza al Milan, che ora funziona e non prende gol”

Nkunku ha convinto Allegri in cinque minuti, contro il Verona il suo miglior match da quando è al Milan

Nel match contro l’Hellas Verona, il Milan ha conquistato una vittoria per 3-0, attualmente in testa alla classifica. Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea, ha dimostrato il suo valore segnando una doppietta, dimostrando di essere in crescita e di poter diventare un elemento importante per la squadra. La prestazione del francese, particolarmente convincente anche in pochi minuti, rappresenta un passo avanti nel suo percorso con il club rossonero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Saelemaekers in dubbio per la Roma: Milan in ansia, cosa è successo e come sta - La vittoria contro il Lecce aveva regalato sorrisi e fiducia, ma anche qualche attimo di preoccupazione. corrieredellosport.it