Il Milan batte il Lecce e vola a -3 dall' Inter

Il Milan supera il Lecce con un risultato di 1-0 nel posticipo domenicale, grazie al primo gol in Italia di Fullkrug, subentrato dalla panchina. La vittoria consente ai rossoneri di avvicinarsi all'Inter, portandosi a -3 punti in classifica. La partita ha messo in evidenza la solidità della squadra di Pioli, che mantiene alta la corsa alle posizioni di vertice.

AGI - Il Milan scardina il fortino del Lecce e si impone per 1-0 nel posticipo della domenica. È la prima rete in Italia di Fullkrug, inizialmente in panchina, a regalare una preziosa vittoria a Maignan e compagni. Le occasioni del primo tempo. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 6'. Ricci allarga sulla destra per Saelemaekers, che si porta la palla sul sinistro e ci prova con una conclusione a rientrare ma la sfera esce a lato. Il belga è il più attivo dei suoi e al 34' imbuca in area per Pulisic che, da posizione defilata, ci prova con un destro sul primo palo che Falcone salva in corner con i piedi. 🔗 Leggi su Agi.it

Ci pensa Fullkrug, il Milan batte il Lecce ed è a -3 dall'Inter

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, grazie al primo gol in rossonero di Fullkrug. La squadra di Pioli si impone per 1-0 nel posticipo domenicale, mantenendo aperte le possibilità di avvicinarsi all’Inter, ora a -3 punti in classifica. Una prestazione solida e determinata, che permette ai rossoneri di continuare la corsa verso obiettivi di vertice.

