Il 19 gennaio 2026, alla Domus Mazziniana di Pisa, si terrà il convegno dedicato al metodo Abreu e alle Orchestre Giovanili Inclusive. L’incontro, promosso dall’Orchestra inclusiva Oltreconfine, fondata due anni fa da diverse associazioni, si propone di approfondire pratiche e approcci pedagogici per favorire l’inclusione sociale attraverso la musica, offrendo uno spazio di confronto e condivisione di esperienze nel settore.

Pisa, 19 gennaio 2026 – L’Orchestra inclusiva Oltreconfine, fondata due anni fa su iniziativa di un gruppo di associazioni, S. Tommaso in Ponte, Scuola di Musica ‘G. Bonamici’, Musica e Società e l’IC ‘Gamerra’ è composta da un gruppo di giovanissimi musicisti e formata secondo gli indirizzi didattici e pedagogici del Metodo Abreu. La nascita di Oltreconfine è stata possibile grazie alla generosità di molti privati donatori e al contributo della Fondazione “Il cuore si scioglie”. L’Orchestra ha già superato varie tappe con concerti e performances di teatro musicale; attualmente, grazie al sostegno finanziario ricevuto dalla Fondazione Pisa tramite bando pubblico, sta sviluppando l’ambizioso progetto ‘Shaharazad’ che vede la compagine orchestrale impegnata su più fronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il metodo Abreu e le Orchestre Giovanili Inclusive: convegno alla Domus Mazziniana

Leggi anche: Orchesta Oltreconfine, un convegno sul metodo creativo di Antonio Abreu

Leggi anche: Dibattito 'Fondata sul lavoro? L'Ialia e le sue trasformazioni' alla Domus mazziniana

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il metodo Abreu e le Orchestre Giovanili Inclusive: convegno alla Domus Mazziniana - Pisa, 19 gennaio 2026 – L’Orchestra inclusiva Oltreconfine, fondata due anni fa su iniziativa di un gruppo di associazioni, S. lanazione.it