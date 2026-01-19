Il Mattino | La doppia zavorra

La lunga lista di infortunati sta influendo significativamente sulla stagione del Napoli, rappresentando una vera e propria zavorra per il rendimento della squadra. La mancanza di alcuni titolari e le assenze frequenti complicano la gestione delle partite, mettendo alla prova la capacità del club di mantenere stabile il rendimento. Questo fenomeno, definito anche come una “doppia zavorra”, evidenzia le sfide che il team deve affrontare per raggiungere i propri obiettivi.

"> Il lungo elenco degli infortunati continua a pesare come un macigno sulla stagione del Napoli. Lo ha ribadito anche McTominay al Meazza, dopo la rimonta contro l’Inter firmata dalla sua doppietta. Ma il problema, oggi, non è soltanto il numero delle assenze, quanto l’assenza di certezze. Come sottolinea Il Mattino di Napoli, sulle date di rientro degli azzurri attualmente indisponibili non ci sono indicazioni chiare, né all’esterno né – a quanto pare – all’interno dello stesso ambiente tecnico. Una situazione confermata indirettamente anche da Conte, che prima della gara con il Sassuolo aveva tagliato corto: «I rientri? Chiedete al dottore, io faccio l’allenatore». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

