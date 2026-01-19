Il Napoli affronta una stagione difficile, rallentata da un lungo elenco di infortunati. La presenza di numerosi giocatori indisponibili rappresenta una vera e propria zavorra, ostacolando il rendimento della squadra e influendo sugli obiettivi stagionali. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per ridurre l’impatto di questa doppia zavorra e risollevarsi nel campionato.

"> Il lungo elenco degli infortunati continua a pesare come un macigno sulla stagione del Napoli. Lo ha ribadito anche McTominay al Meazza, dopo la rimonta contro l’Inter firmata dalla sua doppietta. Ma il problema, oggi, non è soltanto il numero delle assenze, quanto l’assenza di certezze. Come sottolinea Il Mattino di Napoli, sulle date di rientro degli azzurri attualmente indisponibili non ci sono indicazioni chiare, né all’esterno né – a quanto pare – all’interno dello stesso ambiente tecnico. Una situazione confermata indirettamente anche da Conte, che prima della gara con il Sassuolo aveva tagliato corto: «I rientri? Chiedete al dottore, io faccio l’allenatore».🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Mattino: “La doppia zavorra”La lunga lista di infortunati sta influendo significativamente sulla stagione del Napoli, rappresentando una vera e propria zavorra per il rendimento della squadra.

Leggi anche: Caro energia, la zavorra della manifattura italiana. Confindustria contro il governo: “Privo di coraggio”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Capitale della Cultura 2028, Benevento e Valle Caudina fuori dalle finaliste: bocciata la doppia candidatura; Il termometro politico del centrodestra lucano; NdC: 'Doppia morale leghista su corteggiamenti e cambi di casacca: si cerchino i voti tra la gente non il soffia - pedina'; Geolier, tutto è possibile. Ma il successo non è mai gratis.

Il Mattino: La doppia zavorraIl lungo elenco degli infortunati continua a pesare come un macigno sulla stagione del Napoli. Lo ha ribadito anche McTominay al Meazza, dopo la rimonta contro l’Inter firmata dalla sua doppietta. Ma ... napolipiu.com

Laudiana Di Nino. OneRepublic · RUNAWAY. E anche questa domenica di rugby è finita! Doppia partita, doppia vittoria: *Under 16* al mattino *Senior* al pomeriggio Emozioni vere, cuore pieno! Ora si torna alla routine e domani ci aspetta il *Blue - facebook.com facebook