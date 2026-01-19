il marocco ora vuole rispedire brahim diaz in spagna non gli perdoneranno mai quel rigore sbagliato col cucchiaio

Il Marocco valuta di rimandare Brahim Diaz in Spagna, a causa di un rigore sbagliato con il cucchiaio durante la partita. Nonostante la sua prestazione, quell’errore ha lasciato un’ombra sulla sua reputazione nel paese. Diaz, che aveva l’opportunità di entrare nella storia, si trova ora al centro di considerazioni che potrebbero influire sul suo futuro internazionale.

Brahim Diaz era a un passo dall’entrare nella storia. Sarebbe diventato una leggenda vivente per il Marocco tutto. Lui miglior calciatore della Coppa d’Africa, capocannoniere. Mancava l’ultimo miglio e il rigore a un minuto dalla fine sembrava occasione più unica che rara. Invece lo scavetto dal dischetto, la facile parata di Mendy e l’inizio della fine. Lo scrive Rmcsport “Non capisco perché Diaz ci abbia provato a quel punto della partita”, ha commentato un tifoso all’uscita dallo stadio. Un altro ha aggiunto: “È inaccettabile, soprattutto considerando che è un sostituto del Real Madrid. Non poteva permetterselo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante la partita tra Marocco e Senegal, Brahim Diaz è stato coinvolto in un episodio controverso relativo a un rigore sbagliato intenzionalmente. La sua versione dei fatti rimane segreta, e al momento l’atleta ha scelto di non commentare né pubblicamente né sui social. La vicenda solleva interrogativi sulla sua posizione e sulle motivazioni dietro quella decisione, lasciando aperti molti dubbi sulla verità dietro quell’episodio.

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

