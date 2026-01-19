Il magico castello di Hohenzollern in stile neogotico | tra storia e leggenda

Il castello di Hohenzollern, in stile neogotico, si erge tra storia e leggenda nella regione tedesca. Questo affascinante edificio rappresenta uno dei simboli più noti della Germania, unendo architettura imponente a un patrimonio ricco di racconti secolari. Una visita al castello offre un'opportunità di riscoprire le radici culturali e storiche di questa zona, immersi in un paesaggio che incanta e affascina.

La Germania e i suoi pittoreschi castelli: se dovessimo scrivere un libro sulle destinazioni da cartolina di questa nazione, il titolo sarebbe quello. Ma se i manieri bavaresi sono i grandi protagonisti dei giri turistici più quotati, anche il resto del territorio non delude. La zona meridionale del paese, il Baden-Württemberg, ospita infatti uno degli esempi più maestosi di architettura neogotica. Già, stiamo parlando del castello di Hohenzollern, che si erge sull’omonimo monte, a 855 metri di altezza, dominando la vallata sottostante. E se Neuschwanstein spicca per notorietà “cinematografica”, in quanto ha dato spunto a Walt Disney per il logo del suo celebre maniero, Hohenzollern non è da meno. 🔗 Leggi su Dilei.it

