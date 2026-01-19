Il Lentigione sbanca il campo della Cittadella

Il Lentigione conquista tre punti sul campo della Cittadella Vis Modena, grazie a una vittoria per 1-0. La partita si è svolta senza grandi spettacoli, con il gol decisivo arrivato nel primo tempo. La squadra ospite ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa un risultato importante in trasferta. La sfida si inserisce nel contesto del campionato, evidenziando le dinamiche di una stagione caratterizzata da equilibrio e impegno.

CITTADELLA VIS MODENA 0 LENTIGIONE 1 CITTADELLA VIS MODENA: Anino; Calanca (17' st Marchetti), Fort, Boccaccini, Carretti, (48' st Manzotti), Camara (46' st Barozzini), Dodaro (32' st Sala), Mandelli, Morello, (13' st Arrondini), Formato, Caprioni. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Sabotic. All. Bertani (Gori squalificato). LENTIGIONE: Bita, Capiluppi, Jassey (27' st Masini), Panigada (35' st Cavacchioli), Penta, Battistello (21' st Pari), Alessandrini (43' st Mordini), Mele, Cellai, (17' st Montipò), Nappo. A disposizione: Pagani, Nava, Nanni, Agbekomu. All. Pedrelli. Arbitro: Collier di Gallarate (D'Orto di Busto Arsizio e Colitti di Cinisello Balsamo).

Il match tra Cittadella e Lentigione si gioca oggi alle 14:30 a San Damaso. La capolista, imbattuta da nove turni, si presenta in trasferta per verificare le proprie ambizioni contro una squadra determinata. Un confronto importante nel calcio dilettanti, che potrebbe influenzare la classifica e il percorso di entrambe le squadre.

