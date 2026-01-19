Il Grecale non dà tregua | vento forte allerta gialla estesa a tutto martedì

Il vento Grecale continuerà a soffiare con intensità significativa su gran parte della Toscana, provocando raffiche che persisteranno nelle prossime ore. L’allerta gialla rimane estesa a tutto il territorio per garantire la sicurezza e monitorare eventuali situazioni di criticità. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali fino alla cessazione del fenomeno.

FIRENZE – Il Grecale non molla la presa. Le raffiche continueranno a sferzare buona parte della regione anche nelle prossime ore. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di estendere l’allerta gialla. L’avviso di criticità coprirà l’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio. Il vento forte insisterà in particolare sulle pianure centro-settentrionali. Nel mirino ci sono l’ area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone nel pistoiese, il Valdarno inferiore e la zona Valdelsa-Valdera. La raccomandazione ai cittadini è quella della massima prudenza. Per conoscere nel dettaglio i rischi e i comportamenti corretti da adottare, la Regione invita a consultare la sezione dedicata “Allerta meteo” sul proprio portale web ufficiale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta gialla estesa al 3 gennaio. Le zone a rischio

La Protezione Civile Toscana ha prorogato l’allerta gialla fino alle ore 12 di sabato 3 gennaio 2026, a causa di condizioni di maltempo con vento forte e mareggiate. La situazione interessa diverse zone della regione, con particolare attenzione alle aree a rischio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela del territorio durante questa fase di avviso.

