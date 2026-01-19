Il governo Meloni si presenta stabile sia a livello nazionale che internazionale, sostenuto da figure di spicco come Berlusconi. La solidità del suo mandato dipende da vari fattori, tra cui il rapporto con le istituzioni e le dinamiche interne al paese. L’analisi di queste variabili permette di comprendere meglio le prospettive e le sfide di un esecutivo che si confronta con scenari complessi, sia sul piano interno che globale.

di Emanuele Rizzo Il consenso di un governo può crollare su due fronti: dall’esterno se inviso alle consorterie internazionali, dall’interno se nel Paese si muove qualcosa. Il governo Meloni appare solidissimo su entrambi. Se la stima all’estero si spiega con le continue genuflessioni, quel che (non) accade in Italia suona misterioso. Siamo il Paese delle simpatie politiche fugaci, che al nuovo di turno concede percentuali dapprima alte per poi rimangiarsele dopo al massimo mille giorni. Perché Giorgia Meloni tiene? Perché è la versione pop e democristiana di Berlusconi. Di lui si diceva che in molti lo votassero senza ammetterlo perché poco lusinghiero iscriversi alla schiera di chi sosteneva un personaggio di dubbia moralità e indubbia illegalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni appare solido sia in Italia che fuori: grazie al Berlusconino Convinto e a quello Titubante

Marchegiani ancora titubante: «La Juventus non mi ha ancora convinto, non si può dire che sia già guarita». Lo ha detto dopo Pisa!Marchegiani, ex portiere, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro Pisa, sottolineando ancora alcune incertezze nel percorso della squadra.

La vita in carcere e il «grazie, grazie e ancora grazie» di Burlò a Meloni. Trentini: «Capivo che l’Italia stava facendo molto per me»L’esperienza in carcere di Burlò, accompagnata dal sincero ringraziamento a Meloni, mette in luce come la speranza e la resilienza possano sostenere chi si trova in condizioni difficili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ecco lo Stato autoritario di Meloni: mano libera ai poliziotti e diritti rispettati solo se non sei straniero - Nonostante anche gli ultimi numeri ci dicano che la criminalità in Italia è in calo, il governo ha annunciato un altro pacchetto sicurezza. ilfattoquotidiano.it