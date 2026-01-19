Il generale incontra i presidenti delle 28 sezioni Anc
Il 17 gennaio, presso la sala Italia di Palazzo Zacco a Padova, si è svolto un incontro tra il generale di brigata Stefano Lupi, ispettore regionale Veneto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e i presidenti delle 28 sezioni ANC della regione. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e dialogo tra le diverse sezioni e la direzione regionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e le attività dell’associazione sul territorio.
Il 17 gennaio presso la sala Italia di Palazzo Zacco, sede del circolo unificato Militari di Padova di Prato della Valle a Padova si è tenuto un incontro tra l’ispettore regionale Veneto associazione nazionale carabinieri generale di brigata Stefano Lupi con i presidenti delle 28 Sezioni A.N.C.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Assemblea delle Assemblee della Cgil Pisa, delle categorie sindacali e dei pensionati a Pisa il 28 novembre, verso lo sciopero generale
La Fabbrica delle Idee incontra il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est
La Fabbrica delle Idee organizza un incontro con il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, giovedì 15 gennaio presso la Casa delle Energie in Arezzo. L’evento, in programma dalle 17 alle 19, si concentrerà sullo stato della sanità aretina, analizzando le criticità, le prospettive e le opportunità future. Un’occasione di confronto e approfondimento su temi di rilevanza locale nel settore sanitario.
Generale divisione Esercito incontra le istituzioni nelle Marche - Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti ha ricevuto oggi la visita di cortesia del Generale di divisione dell'Esercito Italiano, Andrea Di Stasio, comandante del comando territoriale sud accompagnato ... ansa.it
Verso Torino 2026: la riabilitazione incontra l’intelligenza artificiale | Sabrina Dal Fior
Il generale Ubaldo Del Monaco incontra i militari e consegna un’onorificenza - facebook.com facebook
All'udienza generale #LeoneXIV incontra due società sportive italiane impegnate nell’integrazione di ragazzi con disabilità attraverso lo sport. #VaticanNewsIT #UdienzaGenerale Leggi l’articolo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.