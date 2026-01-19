Il generale incontra i presidenti delle 28 sezioni Anc

Il 17 gennaio, presso la sala Italia di Palazzo Zacco a Padova, si è svolto un incontro tra il generale di brigata Stefano Lupi, ispettore regionale Veneto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e i presidenti delle 28 sezioni ANC della regione. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e dialogo tra le diverse sezioni e la direzione regionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e le attività dell’associazione sul territorio.

