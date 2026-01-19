Il fascino di Napoli a L’Ora Solare con Olga De Maio e Luca Lupoli | musica lingua napoletana e tradizione partenopea

Nell’appuntamento di L’Ora Solare condotto da Paola Saluzzi, si esplora il fascino di Napoli attraverso musica, lingua e tradizioni partenopee. La puntata, in onda alle 12.20 su TV2000 (canale 28), presenta Olga De Maio e Luca Lupoli, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura napoletana e il suo patrimonio. Un’occasione per conoscere le radici di una città ricca di storia e identità.

La puntata di L’Ora Solare, condotta da Paola Saluzzi, in onda alle ore 12.20 su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre), è dedicata al fascino senza tempo di Napoli, raccontata attraverso la sua musica, la lingua napoletana e le sue tradizioni più autentiche.Protagonisti lirici della puntata sono il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, interpreti delle più belle canzoni della musica partenopea, accompagnati al pianoforte dal M° Ruggero Iacovella.Un percorso musicale che attraversa melodie celebri e atmosfere evocative, restituendo al pubblico l’anima lirica e popolare della città.Accanto alla musica, spazio al racconto e alla parola: Federico Quagliuolo, narratore di professione e fondatore del blog Storie di Napoli, guida gli spettatori in un viaggio nella lingua napoletana, nella memoria storica e nelle tradizioni, offrendo uno sguardo profondo e appassionato sull’identità culturale della città.🔗 Leggi su Napolitoday.it

